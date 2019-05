01.06.2019

Langsamer über die Günz

Bürger hatte Tragfähigkeit von Hochwanger Brücke bezweifelt

Ist die Günzbrücke beim Bahnübergang in Hochwang für große und schwere Fahrzeuge geeignet? Dies hatte ein Bürger bei der Bürgerversammlung des vergangenen Jahres im Stadtteil Hochwang bezweifelt. Jetzt hat sich der Bauausschuss mit diesem und weiteren Themen beschäftigt.

Die Stadt Ichenhausen hat wegen der Günzbrücke einen Statiker mit der Überprüfung der Tragfähigkeit für aktuelle landwirtschaftliche Fahrzeuge beauftragt. Er sollte auch prüfen, ob eine Gewichtsbeschränkung für Fahrzeuge notwendig ist. Derzeit darf auf der Brücke nicht schneller als zehn Stundenkilometer gefahren werden, passieren dürfen nur Fahrzeuge mit maximal zwölf Tonnen Gesamtgewicht.

Das ist nach Ansicht des Statistikers jetzt aber nicht mehr haltbar. Er empfiehlt der Stadt, bei einer Beschränkung auf zwölf Tonnen Gesamtgewicht eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf fünf Stundenkilometer anzuordnen. Das haben die Mitglieder des Bauausschusses denn auch so beschlossen.

Aus nicht öffentlicher Sitzung gab Ichenhausens Bürgermeister Robert Strobel außerdem bekannt, dass Ichenhausen, Lauingen und Kötz auch weiter auf den Schildern an der Ausfahrt der Bundesautobahn 8 genannt werden. Das sei nicht zuletzt der Berichterstattung in der Presse zu verdanken, hieß es im Bauausschuss.

Die Querungshilfen an den Ortsausgängen im Norden und Süden von Hochwang sollen von Mitte Juli bis Mitte August gebaut werden. Im Moment, so erfuhren die Mitglieder des Bauausschusses, läuft die Ausschreibung. Während der Bauzeit besteht eine halbseitige Sperrung und während zwei Wochen wird auch eine Vollsperrung notwendig sein – vermutlich im August jeweils eine Woche am nördlichen und am südlichen Ortsausgang von Hochwang. (ilor)

