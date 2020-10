vor 38 Min.

Lastwagen rammt Auto

Wagen wird von Straße geschoben

Ein Unfall hat sich am Donnerstagmittag gegen 12.15 Uhr auf der B16 Höhe Autobahn ereignet. Eine 57-jährige Frau fuhr mit ihrem Auto auf der linken Spur der B16 in Richtung Süden. Die Frau bremste ihr Fahrzeug ab, da die Ampel an der Autobahnauffahrt auf Rot schaltete. Ein dahinter fahrender 41-jähriger Lkw-Fahrer erkannte dies laut Polizei zu spät.

Um einen Auffahrunfall zu vermeiden zog er mit seinem Lastwagen unvermittelt auf die rechte Spur und übersah hierbei einen auf dieser Spur fahrenden 37-jährigen Mann mit seinem Auto. Der Lastwagen rammte den rechts neben ihm fahrenden Wagen, wodurch dieser nach rechts von der Straße geschoben wurde.

Das Auto kam im Grünstreifen zum Stehen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. An dem Lastwagen und dem Auto des 41-Jährigen entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 6500 Euro. (zg)

Themen folgen