Lebensmittel für Senioren: Unterstützen Sie diese Aktion!

Die Malteser starten die Aktion „Pakete gegen Armut im Alter“ und wollen damit den Senioren helfen, die arm und nicht mehr mobil genug sind, um zur Tafel zu gehen. Warum es sich lohnt, dieses Projekt zu unterstützen.

Das kennen Sie vermutlich: Was ist der Unterschied zwischen zehn Menschen in einem Gasthaus im Rheinland und zehn in einem Lokal in Schwaben? Nun, im Rheinland sitzen die zehn Personen um einen Tisch. Und in Schwaben – und die Region Günzburg ist ein Teil davon – hat sich jeweils eine Person einen Tisch ausgewählt; da sind zehn Tische belegt.

Die kleine Anekdote bedient natürlich eine der Klischeevorstellungen, die über Schwaben vorherrschen: Dass das hier ein ziemlich verschlossener Menschenschlag ist.

Was nicht auf einem Klischee, aber auf Beobachtung beruht, ist die Einschätzung eines Managers, der kürzlich noch in Nordhessen gearbeitet hat und inzwischen in Günzburg Verantwortung trägt. Er empfindet die Menschen hier als vergleichsweise herzlicher. Das ist nicht unbedingt auf überschwängliche Begrüßungen bezogen. Aber auf das Herz, das sich öffnet, wenn es darum geht, Anderen zu helfen, denen es nicht so gut geht.

Köche kochen für den guten Zweck

Auch wir als Zeitung dürfen so oft erleben, wie Bürgerinnen und Bürger ihre Freizeit damit zubringen, Schwächere zu unterstützen. Das ist großartig! Am Samstagabend etwa werden vier Köche auf der Golfanlage Schloss Klingenburg für den guten Zweck kochen. Der Reinerlös fließt der Kartei der Not zu. Das Hilfswerk unserer Zeitung ist damit imstande, solche Projekte zu unterstützen wie das der Malteser, das wir in dieser Ausgabe beschreiben. Die Hilfsorganisation schaut mit Lebensmittelpaketen besonders auf die Senioren – zunächst einmal im Bereich der Stadt Günzburg ( Günzburger Malteser verteilen Lebensmittel an bedürftige Senioren ).

Nötig hätten es vermutlich noch mehr, sich Lebensmittel abzuholen, als das bei der Tafel augenscheinlich wird. Aber manche gehen aus Scham nicht hin. Und manche sind zu gebrechlich, als dass sie sich auf den Weg machen könnten.

Die Malteser schließen eine Lücke in dem an sich dichten Netz der Hilfe und Unterstützung. Allein aber werden es die Freiwilligen dort nicht schaffen. Finanzielle Spenden werden benötigt und Menschen, die mitanpacken. Denn die Waren kaufen sich nicht von selbst ein. Und es sind auch nicht die Heinzelmännchen, die die Transportfahrten übernehmen.

Es liegt an der Resonanz aus der Bevölkerung, ob dieser Service des Herzens über Günzburg hinaus erweitert werden kann. Bedarf gibt es genug. Deshalb möchte ich Sie heute direkt ansprechen und dazu ermuntern, vielleicht einen kleinen Beitrag zu leisten, Hilfsbedürftigen Momente der Freude zu schenken. Jeder gibt das, was er kann und will: Der eine spendet Geld, der andere nimmt sich Zeit, um sich mit denen zu unterhalten, die sonst nur wenig Ansprache haben. Zwei an einem Tisch reichen. Es müssen nicht gleich zehn sein.

Themen Folgen