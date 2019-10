vor 51 Min.

Lebensmittelladen in Wettenhausen öffnet heute wieder

Das Lebensmittelgeschäft Kircher in Wettenhausen öffnet nach einer mehrmonatigen Auszeit am heutigen Donnerstag

Im Mai hatte das Geschäft Kircher in Wettenhausen geschlossen. Was nach endgültigem Aus klang, sollte nur eine Auszeit sein

Von Heike Schreiber

Die Ankündigung kommt für viele überraschend: Das Lebensmittelgeschäft Kircher in Wettenhausen macht am heutigen Donnerstag wieder auf. Ende Mai hatte der Laden geschlossen, das Hinweisschild mit dem Dank an die Stammkunden klang nach endgültigem Abschied. Aus einer Anzeige geht hervor, dass die Inhaber nur eine „kurze Auszeit“ genommen haben. Weitere Auskünfte zur Wiedereröffnung des Ladens wollte die Inhaberin Hermine Kircher unserer Zeitung nicht geben.

Am 25. Mai hatte der Laden im Kammeltaler Ortsteil Wettenhausen seine Türen geschlossen. Wenige Tage vorher war mit dem Ausverkauf der Ware begonnen worden. Am Schaufenster hing ein großes Plakat, mit dem Hinweis, dass der Betrieb geschlossen wird, verbunden mit einem „Danke den Stammkunden für die jahrelange Unterstützung“. Für die meisten ein eindeutiges Zeichen, dass hiermit eine jahrzehntelange Tradition und Institution in dem Kammeltaler Ortsteil beendet wird.

Montags bis samstags ist der Dorfladen wieder geöffnet

Umso überraschender kommt nun die Ankündigung, dass die Lebensmittel Kircher GbR ab dem heutigen Donnerstag wieder montags bis samstags von 7 bis 13 Uhr geöffnet hat. Wie aus der Annonce hervorgeht, wird das vierköpfige Team, das die Kunden bis Mai bedient hatte, auch künftig wieder im Laden stehen.

Warum der Laden erst geschlossen und nun doch wieder geöffnet wurde, dazu schwieg die Inhaberin gegenüber unserer Zeitung .

