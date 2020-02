18.02.2020

Leckerbissen von Mosch bis Maja

Blech & Co. feiert 30-jähriges Bestehen. Zum Start der Jubiläumstour fand im Forum am Hofgarten ein Benefizkonzert zugunsten der Kartei der Not statt.

Von Peter Wieser

„Sie erleben schöne Blasmusik und wir tun ein gutes Werk mit dazu“: Das hatte Moderator und Blasmusikexperte des Bayerischen Rundfunks, Georg „Schorsch“ Ried, versprochen. Gut, mit dem „wunderbaren Sommerabend“, wie er den Sonntagabend bezeichnete, hatte er vielleicht etwas weit nach vorne gegriffen. Egal, das Günzburger Forum am Hofgarten war voll. Mit ihrem Benefizkonzert zugunsten der Kartei der Not, dem Leserhilfswerk unserer Zeitung, hatte Blech & Co. gleichzeitig die Jubiläumstour zum 30-jährigen Bestehen gestartet.

Spitzenblasmusik für Feinschmecker, das sollte sich bewahrheiten, nachdem die gut 20 Musikerinnen und Musiker mit dem Veteranen-Marsch (Frank Pleyer) den Abend eröffnet hatten: glasklarer Blasmusikklang und das Ganze kreiert mit humorvollen, selbst geschmiedeten „Versla“ von Schorsch Ried. Und was wäre böhmisch-mährische Blasmusik ohne Gesang? Das waren die Parts von Kathrin Müller und Wolfgang Altstetter, die mit Stücken wie „Blasmusik klingt so“, „Der Abendstern“ und „Wir sind Vollblutmusikanten“ gleichzeitig an einen erinnerten: Ernst Mosch, den König der Blasmusik.

Nicht weniger schneidig präsentierte sich Blech & Co. mit dem „Graf Mercy Marsch“ (Nick Loris) und bei der Polka „Zwei Lausbuben“ von Stephan Hutter glänzten Philipp Ramminger sowie Jürgen Marx nicht nur als ebensolche an Tenorhorn und Flügelhorn, sie gaben nach ihrem Solo sogleich noch eine Extrazugabe. Dagegen wirkte das Stück „Lichtblick“ von Alexander Stütz mit der Solotrompete von Uli Glocker gleich einer Hymne – Blasmusik, die unter die Haut geht.

Der unverkennbare Stil von Blech & Co. sei heute noch der gleiche, hatte Schorsch Ried bemerkt. Der zeigte sich bei „Cipeckova“, der Komposition, die Franz Xaver Holzhauser, ehemals musikalischer Leiter, Blech & Co. auf den Leib geschrieben hatte, ganz besonders. Seit 13 Jahren ist dies Dirigent Toni Müller, der am Sonntag ebendiesen Stil, mal lauter, dann wieder etwas dezenter, aus den Musikern förmlich heraussog. Nicht nur böhmisch-mährisch, sondern auch klassisch modern: Zuvor schon hatte Kathrin Müller mit „Gold von den Sternen“, eines der bekanntesten Lieder aus dem Musical „Mozart“, und mit „What a Feeling“ aus dem Soundtrack zum Film „Flashdance“ begeistert. Mit Sebastian Schwarz am Flügelhorn gab es zu „Under the Boardwalk“ von den Drifters sogar noch etwas Strandfeeling obendrauf. Jetzt war es Wolfgang Altstetter, der sich mit „Just a Gigolo“ wie ein solcher vor dem Publikum bewegte – Blasmusik eben ein kleines bisschen anders. Trotzdem: Blech & Co. blieb Ernst Mosch auch am Sonntag treu, bei einem Konzert, bei dem Klassiker wie „Rauschende Birken“ oder „Wir sind Kinder von der Eger“ nicht fehlten. Ein Geburtstagsgeschenk – das hatte Blech & Co. sich selbst gemacht – gab es ebenfalls: Beim Karel-Gott-Medley, einer der drei Zugaben, durfte zur „Babicka“ noch einmal kräftig mitgeklatscht und zur „Biene Maja“ fröhlich mitgesungen werden.

„Die sind einfach spitze“ und „Blasmusik mit richtig hohem Niveau“, nannten es zwei Besucherinnen aus Roßhaupten und aus Offingen. Damit dürften sie nicht nur recht gehabt, sondern dem Publikum gleichzeitig aus der Seele gesprochen haben.