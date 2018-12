17:00 Uhr

Legoland-Geschäftsführer Martin Kring verabschiedet sich aus Günzburg

Der Geschäftsführer des Günzburger Freizeitresorts Legoland hat überraschend seine Rückkehr nach Dänemark angekündigt. Was seine Gründe dafür sind.

Von Rebekka Jakob

Martin Kring, Geschäftsführer von Legoland Deutschland Resort, wird das Unternehmen bis Mai 2019 verlassen. Das erfuhr unsere Redaktion beim Jahresabschluss des Günzburger Stadtrats, der dieses Jahr im neu gebauten Pirateninselhotel des Freizeitparks stattfand. Kring gab familiäre Gründe für seine Rückkehr nach Dänemark an.

Der 50-Jährige zieht im Frühjahr mit seiner Frau und seiner Tochter zurück nach Dänemark, wo er vor fast 30 Jahren im IT-Bereich von Lego angefangen hatte. Kring wechselte später in die Leitung des Freizeitparkbetriebs, unter anderem in Windsor (Großbritannien), Billund (Dänemark) und in Malaysia. In Günzburg übernahm er 2014 die Leitung des Unternehmens, das zur Merlin Entertainments Group gehört. Legoland beschäftigt in Günzburg derzeit 290 Festangestellte und während der Öffnungszeiten zwischen Ostern und Anfang November bis zu 1400 Saisonkräfte.

Martin Kring wird künftig in Dänemark für ein großes Wohnprojekt für Familie und Senioren zuständig sein.

