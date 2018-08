vor 55 Min.

Legoland - ein Sprungbrett für die Region

Wie profitiert Günzburg eigentlich vom Freizeitpark? Was die Stadt dazu beiträgt - und was Tokio dazu beigetragen hat.

Günzburgs Bekanntheitsgrad in der Neuzeit hängt eng mit der Ansiedlung des Legolands zusammen. „Es öffnete uns viele Türen. Die Bedeutung für die Wahrnehmung unserer Stadt ist enorm“, erklärt Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Die Arbeitsplätze sind ein wesentlicher Punkt. Mit 880 Mitarbeitern hat das Legoland in Günzburg begonnen. Heute sind es knapp 1500, davon arbeiten 270 das gesamte Jahr über im Park.

„Dass wir die Millionenstadt Tokio ausgestochen haben und sich Legoland in Günzburg niedergelassen hat, hat bei anderen Unternehmen Eindruck gemacht“, erklärt der OB in der Mitteilung. Mit der verkehrsgünstigen Lage, einem ausgewogenen Maß an Weiterentwicklungen von bestehenden Unternehmen sowie Neuansiedlungen und einer gesunden Mischung aus produzierendem Gewerbe und Dienstleistungen habe Günzburg sich als Wirtschaftsstandort einen Namen gemacht. „Bei der Entwicklung des interkommunalen Gewerbegebiets Areal Pro, bei dem sich auch die Stadt Günzburg engagiert, kommt uns das weiter zu Gute“, so Jauernig.

Gäste aus dem In- und Ausland genießen das historische Flair

Wer an einem Sommerabend durch die Stadt geht, bemerke die herausragende Bedeutung des Legoland Resorts im Bereich Tourismus. Zahlreiche Gäste aus dem In- und Ausland genießen das historische Flair der Stadt. 2017 reisten Besucher aus 116 Nationen in das Resort, das damit zu den touristischen Höhepunkten in Bayerisch-Schwaben zähle. In einer Zeit des stark wandelnden Einkaufsverhaltens komme das auch dem Einzelhandel der Stadt entgegen.

Weltweite Werbung des Freizeitresorts brachte seit 2002 eine Steigerung von 560 Prozent bei den Übernachtungen im Stadtgebiet. Abgesehen davon, dass viele Bürger in das Übernachtungs- und Gastronomiegewerbe einstiegen, investierte auch die Stadt in den Tourismus. Eine stark frequentierte Tourist-Information, ein immer weiter ausgebautes Angebot an beliebten Stadtführungen, ein sehr gut genutzter E-Bike Verleih und ein attraktives kulturelles Angebot wie den Kultursommer nennt die Stadt Günzburg in der Pressemitteilung.

„Mit einer halben Million Übernachtungen bei etwa 2400 Betten gehört die Große Kreisstadt im Jahr 2017 zu den beliebtesten Reisedestinationen in Bayern“, erklärt Anja Hauke, die Leiterin der Tourist-Information. Für das nächste Jahr kündigt sie unter anderem eine Lauschtour durch die Gassen der Altstadt an. „Legoland war Sprungbrett für unseren heutigen Bekanntheitsgrad, den wir jetzt weiter ausbauen, egal ob als Wirtschaftsstandort oder im Bereich des Tourismus“, betont der Günzburger Oberbürgermeister.

