Lehrer aus dem Kreis diskutieren über die Schule der Zukunft

Plus Der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband hat sich für die Debatte viel Zeit genommen. Zwei Pädagogen aus Leipheim sind auch dabei.

Von Till Hofmann

Es muss alles passen, sagen Roland Grimm und Angelika Thome: Herz. Kopf. Hand. Beide sind Lehrer an der Mittelschule Leipheim. Beide sind im Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverband (BLLV) engagiert. Als Teil einer achtköpfigen Delegation aus dem Landkreis Günzburg nehmen sie an der BLLV-Landesdelegiertenversammlung in Würzburg teil, die seit Donnerstag läuft und die am Samstag endet. Insgesamt sind dort 600 Delegierte aus ganz Bayern zusammen gekommen.

Es geht nicht gerade um ein kleines Thema: Über die „Schule der Zukunft“ wird gesprochen. Und das Motto lautet eben „Herz. Kopf. Hand.“ Mit dem Zusatz „Bildung ist Zeit für Menschen“, wird der Leitspruch komplettiert. Für den Günzburger BLLV-Kreisvorsitzenden Grimm ist das eine treffende Beschreibung. Schließlich bestehe die Aufgabe darin, „das ganze Kind, den ganzen Menschen zu betrachten und auf die heutige Gesellschaft und das künftige Berufsfeld mit all den Anforderungen vorzubereiten“. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Schere geht weiter auseinander Die beiden Pädagogen sehen aber eine Schere, die immer weiter auseinandergeht. Konkret sprechen sie die Leistungsstandards an: Bereits in der Grundschule hätten Kinder zum Teil massive Probleme mit lesen, rechnen und schreiben. „Und andere sind total unterfordert.“ Viele „Nichtdeutschsprachler“ müssten integriert werden. Das könnten Flüchtlinge ebenso sein wie EU-Bürger, die hier ein besseres Leben suchen und deren Kinder in normale Schulklassen kämen, ohne dass die Mädchen oder Buben ein Wort Deutsch könnten. Schwerpunktmäßig beträfe das die Grund- und Mittelschulen. Aber eben nicht nur. Thome: Es kommt immer noch was oben drauf Früher sei die Lehrertätigkeit nicht unbedingt einfacher gewesen. Der Unterschied, sagt Thome, ist, „dass immer noch was draufgesattelt wird“. Sie kritisiert zum Beispiel zu aufwendige Dokumentationspflichten. Neben der sozialen Kompetenz ist auch in Mittelschulen die Wissensvermittlung unabdingbar. Es sei nur die Frage, was gelehrt und wie gelehrt wird. „Gymnasiasten beherrschen komplizierteste mathemaische Formeln, aber kriegen keine Steuererklärung hin“, nennt Grimm ein Beispiel für eine aus seiner Sicht falsche Schwerpunktsetzung. Anwendbar im Alltag müsse das sein, was unterrichtet werde. Demokratie wird auch bei einer Klassensprecherwahl sichtbar. „Das darf dann eben nicht zwei Minuten vor dem Pausengong geschehen, sondern muss ausführlich vorbereitet werden.“ Bildungsarbeit könne nur dann gut funktionieren, wenn man auch genügend Zeit als Lehrer für die Schüler habe. Und dies wiederum könne nur mit mehr Kolleginnen und Kollegen gelingen. Ohne personelle Entlastung sehen die Leipheimer Mittelschullehrer wirklich große Probleme auf sich zukommen. Der Lehrer ist oft auch Vertrauensperson Beide fordern außerdem „eine andere Prüfungskultur“. In der Notengebung sind ihnen die sozialen Talente der Schüler zu wenig berücksichtigt. Auch hier gilt es, „eine Brücke zwischen Kopf und Herz zu schlagen“, erinnert Thome an das Motto der Versammlung. Sie selbst würde jederzeit ihren Beruf wieder ergreifen. „Mein Herz brennt für diese Kinder. Gerade wenn sie merken, dass man Empathie hat, dass man sie ernst nimmt, dass man auf Augenhöhe mit ihnen spricht. Sie kommen mit persönlichen Anliegen zu uns, weil wir oft Vertrauenspersonen sind. Das ist dann nicht die Zeit, um den Flächeninhalt eines Rechtecks zu berechnen. Dann bilden wir eher einen Stuhlkreis.“ Noch bis zum Samstag wird mit Wirtschaftsvertretern erörtert, wie deren Erwartungshaltung ist „und wie wir ins Handeln kommen“, sagt Grimm. Am Freitagnachmittag war erst einmal Zeit für eine Gratulation: Die ging an BLLV-Präsidentin Simone Fleischmann. Die 48-Jährige war gerade mit 98,5 Prozent der Stimmen in ihrem Amt bestätigt worden. Lesen Sie dazu auch: Wie Demokratie auch in der Region Schule machen soll Sind Bayerns Hauptschüler im Ländervergleich besser?

