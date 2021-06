Leichtathletik

vor 36 Min.

Antonia Kinzel und die beste Zeit für den richtigen Dreh

Plus Diskuswerferin Antonia Kinzel startet bei der Deutschen Meisterschaft U23. Was die Burgauerin in Koblenz erreichen will.

Von Jan Kubica

So etwas nennt man im Sport eine Kampfansage. Wenige Tage vor den Deutschen Meisterschaften der Leichtathleten U23 hat Antonia Kinzel aus Burgau den Diskus auf 55,10 Meter geschleudert. Mit diesem großen Wurf in Rohrbach blieb sie lediglich zwei Zentimeter unter ihrer persönlichen Bestmarke. Diese 55,12 Meter jetzt in Koblenz zu knacken und eine Medaille bei den nationalen Titelkämpfen zu holen, ist erklärtes Ziel der 20-Jährigen, die für den SSV Ulm 1846 startet.

