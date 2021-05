Leichtathletik

vor 35 Min.

Sonja Blöchl aus Freihalden ist Bayerns schnellste 16-Jährige

Auf der Laufbahn an der Eberlin-Mittelschule in Jettingen bereitet sich Sonja Blöchl auf die von 30. Juli bis 1. August 2021 stattfindende Deutsche Meisterschaft in Rostock vor. Über 400 Meter möchte die 16-Jährige aus Freihalden dort schneller laufen als jemals zuvor.

Plus Sonja Blöchl ist in ihrer Altersklasse Bayerns Beste über 400 Meter. Ihr nächstes Ziel ist der Start bei der Deutschen Meisterschaft. Was sie dort erreichen möchte.

Von Jan Kubica

Wer Sonja Blöchl zufällig begegnet, wird sich hinterher vielleicht an eine sehr schlanke, freundlich dreinblickende, rothaarige Jugendliche erinnern. Wohl niemand vermutet auf den ersten Blick, dass sie über die Stadionrunde die derzeit schnellste 16-Jährige in Bayern sein könnte. Und doch ist es so. Vor wenigen Tagen erst verbesserte sie ihre bisherige Bestmarke über 400 Meter auf 57,88 Sekunden. Und das soll es noch lange nicht gewesen sein. Schon an diesem Pfingstsamstag 2021 will das Sprint-Talent aus Freihalden bei einem Nachwuchs-Ländervergleich in Ulm näher an die 57er-Marke heranlaufen, um später im Jahr, bei den Deutschen Jugendmeisterschaften in Rostock, präzise zum Saisonhöhepunkt ihr maximales Leistungsspektrum auszuschöpfen.

Themen folgen