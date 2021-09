Sprinter des LAZ Kreis Günzburg holen Schwaben-Titel

Plus Patrick Fischer (TSG Thannhausen) und Sonja Blöchl (VfR Jettingen) dominieren bei Leichtathletik-Meisterschaften im Bezirk Schwaben. Auch im Hochsprung wird gejubelt.

Fünf Titel und zahlreiche weitere Plätze auf dem Siegerpodest haben die Leichtathleteten des LAZ Kreis günzburg bei den Schwäbischen Meisterschaften der Aktiven und U18-Jugendlichen in Friedberg geholt. Erfolgreichste Titelsammler waren Patrick Fischer (TSG Thannhausen) bei den Aktiven und Sonja Blöchl (VfR Jettingen) in der U18.