Im Meisterkurs backt Anna Hurler aus Leinheim allen etwas vor

Plus Wie die 20-Jährige Anna Hurler aus Leinheim die Prüfung zur Bäckermeisterin erlebt hat und warum sie zuerst die elterliche Bäckerei nicht übernehmen wollte.

Anna Hurler kann ihren Erfolg noch nicht ganz greifen: "Es fühlt sich schon alles noch unrealistisch an. Ich glaube, das kommt erst dann, wenn man wieder im Alltag ist. Aber ich bin auf jeden Fall sehr stolz auf mich", sagt die 20-Jährige gegenüber unserer Redaktion.