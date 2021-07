Leipheim

29-Jähriger hält sich mit "falschem" Pass illegal in Deutschland auf

Ein 29-jähriger Türke ist illegal in Deutschland unterwegs und legt einen Ausweis vor - allerdings nicht seinen eigenen. So war die Kontrolle in Leipheim.

Bei einer Kontrolle eines deutschen Fernbusses an der Tank- und Rastanlage der A8 am wurde ein 29-jähriger türkischer Staatsangehöriger am Mittwoch genauer kontrolliert. Er konnte demnach weder einen Pass noch eine Aufenthaltsberechtigung vorlegen. Bei der weiteren Überprüfung fanden dann die Fahnder der Verkehrspolizei Neu-Ulm bei dem Mann einen deutschen Personalausweis, der auf eine andere Person ausgestellt war. Dieser war im Fahndungssystem ausgeschrieben. Der türkische Staatsangehörige gab an, dass dieser Ausweis einem Bekannten gehöre und er den Ausweis diesem wieder zurückgeben wollte. Dies konnte jedoch durch einen Anruf bei dem rechtmäßigen Ausweisinhaber widerlegt werden. Den 29-jährigen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen illegalem Aufenthalt und Unterschlagung. (AZ)

