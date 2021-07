32-Jährige leugnet Getränkediebstahl in Leipheim

Obwohl sie erwischt worden war, gab eine 32-Jährige den Diebstahl in einem Getränkemarkt bis zum Schluss nicht zu.

Am Mittwochmittag hielt sich die 32-jährige Beschuldigte in einem Getränkemarkt in der Gustav-Stresemann-Straße in Leipheim auf. Sie hatte verschiedene Getränke im Gesamtwert von 28,72 Euro in ihrem Einkaufswagen und verließ dann das Geschäft, ohne die Waren zu bezahlen.

In Leipheim versucht 32-Jährige vor der Polizei zu flüchten

Der Kassierer sprach die Beschuldigte daraufhin an, dass sie ihre Ware bezahlen muss, was diese ignorierte. Sie lief auf die andere Straßenseite, wo sie von dem Kassierer und einer Kollegin festgehalten und zurück in den Getränkemarkt gebracht wurde. Die Beschuldigte war uneinsichtig, versuchte immer wieder bis zum Eintreffen der Polizeistreife zu flüchten und gab an, die Ware bezahlt zu haben. (AZ)