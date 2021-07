Leipheim

06:00 Uhr

A8-Anschluss bei Leipheim: Heftige Diskussionen im Stadtrat

Plus Die Verlegung der Autobahnanschlussstelle ist beschlossen. Im Leipheimer Stadtrat gibt es jetzt aber Kritik an den Plänen.

Von Peter Wieser

Um dem künftigen Verkehrsaufkommen, in Verbindung mit der Entwicklung auf dem Areal Pro und der künftigen Ansiedlung neuer Unternehmen, gerecht zu werden, hatte der Leipheimer Stadtrat der Verlegung der Autobahnanschlussstelle Leipheim seinerzeit mehrheitlich zugestimmt. Für künftige Planungen müssen dafür allerdings auch die entsprechenden Flächen gesichert sein. An einer Formalie entzündete sich jetzt aber in der jüngsten Stadtratssitzung Kritik an der Umsetzung der Pläne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen