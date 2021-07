A8-Anschlussstelle: Christian Konrad reagiert auf Kritik

Plus Der Stadtrat diskutierte die Änderung des Flächennutzungsplans durch die Verlegung der Autobahnanschlussstelle Leipheim. Der Bürgermeister antwortet einem Leser.

In der vergangenen Leipheimer Stadtratssitzung war ein Thema, die Flächen für die bereits beschlossene Verlegung der Autobahnanschlussstelle Leipheim zu sichern. Da im aktuellen Flächennutzungsplan diese Bereiche aber überwiegend als Sondergebietsfläche für Freizeiteinrichtungen sowie als Konzentrationsfläche für Freiflächen-Fotovoltaikanlagen ausgewiesen sind, wurde die Änderung notwendig. Das Vorgehen der Stadt kritisierte ein Bürger in einem Leserbrief, Bürgermeister Christian Konrad ( CSU) reagierte nun darauf.