A8: Finger im Zigarettenanzünder war Auslöser für Unfall

Der Auslöser eines Zusammenstoßes auf der Autobahn nahe Leipheim mutet kurios an. Das Ergebnis war ein Totalschaden.

Auf der A8 kam es am Freitag zwischen der Anschlussstelle Leipheim und dem Autobahnkreuz Ulm-Elchingen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Hierbei fuhr ein 19-jähriger Autofahrer auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart. Der 19-Jährige gab an, aus Versehen mit seinem Zeigefinger in den heißen Zigarettenanzünder gelangt zu haben.

Aus einer Mischung von Schrecken und Schmerz lenkte er abrupt nach rechts. Auf dem rechten Fahrstreifen fuhr zu diesem Zeitpunkt jedoch ein 60-Jähriger mit seinem Lastwagen-Gespann. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, woraufhin das Auto zurück nach links gegen die Betongleitwand geschleudert wurde und auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen kam. Der Wagen hatte Totalschaden, am Lastwagen entstand ein leichter Sachschaden an der linken Fahrzeugseite.

Unfall bei Leipheim: Polizei beziffert Gesamtschaden auf 8000 Euro

Der gesamte Sachschaden beläuft sich der Polizei zufolge auf ungefähr 8000 Euro. Neben der Verbrennung am Zeigefinger wurde der Unfallverursacher durch den Unfall nur leicht verletzt, der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Das Auto des jungen Mannes musste abgeschleppt werden. Der linke Fahrstreifen der A8 wurde gemeinsam mit der Feuerwehr Leipheim für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. (AZ)