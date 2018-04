vor 24 Min.

Leipheim: A8-Zufahrt wird gesperrt

Im Bereich der Autobahn A8 stehen Bauarbeiten an. Das führt zu Beeinträchtigungen an einer Anschlussstelle.

An der Anschlussstelle Leipheim müssen in Fahrtrichtung München im Bereich der Aus- und Einfahrt sowie der Zufahrt zur Rastanlage Instandsetzungsarbeiten an der Fahrbahndecke durchgeführt werden. Es geht um Fräs- und Asphaltierungsarbeiten, Erdbauarbeiten, die Wiederherstellung der Bankette und Markierungsarbeiten.

Dazu muss die Anschlussstelle Leipheim in Fahrtrichtung München inklusive der Zufahrt zur Rastanlage gesperrt werden. Vorgesehen ist die Zeit von Montag, 16. April, 0 Uhr, bis Dienstag, 17. April, um 24 Uhr. Verkehrsteilnehmer, die an der Anschlussstelle Leipheim in Richtung München abfahren wollen, werden bis zur Anschlussstelle Günzburg geführt und über die Bedarfsumleitung U66 nach Leip-heim geleitet. Wer an der Anschlussstelle Leipheim in Richtung München auf die A8 fahren möchten, soll der Bedarfsumleitung U37 bis Günzburg folgen und dort auf die Autobahn auffahren.

Die Betreibergesellschaft Pansuevia weist bereits vorsorglich darauf hin, dass Arbeitspausen beispielsweise zum Auskühlen des Asphalts und zum Erhärten von Markierungen nötig sein werden, an denen nicht sichtbar auf der Baustelle gearbeitet werden kann. (zg)

