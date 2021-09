Leipheim

vor 26 Min.

Ab Montag hat Leipheim keine Postfiliale mehr

Plus Der Konzern weiß schon länger, dass die Betreiberin aufhört - einen Nachfolger hat die Post nicht. Dabei war alles vorbereitet. Auch in Riedheim ist bald Schluss.

Von Christian Kirstges

Nach einem halben Jahr Wartezeit haben die Kammeltaler jetzt endlich wieder eine Poststelle - wenn auch nur stundenweise, weil die Deutsche Post sie mangels Interessenten aus dem Handelsbereich selbst betreibt. Nur noch zur Not, wie in diesem Fall, macht sie das so, weil sie in Orten ab einer gewissen Größe gesetzlich verpflichtet ist, ihre Dienstleistungen anzubieten. Wo immer es geht, beauftragt sie seit der Privatisierung ansonsten Partner damit. In Leipheim hat sich 18 Jahre lang Anne Wolf in ihrem Lotto-Laden in der Innenstadt darum gekümmert. Sie war hier die Post. Doch am Montag ist damit Schluss. Aus gesundheitlichen Gründen hatte sie bereits vor Monaten schweren Herzens für sich beschlossen, kürzer zu treten. Die Nachfolge hatte sie eigentlich geregelt - doch der Konzern macht nun einen Strich durch ihre Rechnung.

