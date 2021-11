Achtung, Betrüger am Telefon: Sie wollen mit Gewinnversprechen an Geld kommen

"Glückwunsch, Sie haben gewonnen" - wer diesen Spruch am Telefon hört, sollte gewarnt sein. Eine neue Variante hat ein Mann aus Leipheim rechtzeitig erkannt.

Ein unerwarteter Geldgewinn lässt bei vielen Menschen die Vorsicht weichen. Nicht so bei einem Leipheimer, der am Mittwochvormittag einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter eines Anbieters von Smartphones erhielt. In dem Gespräch äußerte der Betrüger, dass der Geschädigte Bargeld gewonnen hätte, wenn die SIM-Karte seines Mobiltelefons mit der Gewinnnummer übereinstimmen würde. Um den Gewinn zu erhalten, müsse der Geschädigte jedoch mehrere Hundert Euro vorab an Gebühren überweisen und ein Foto seines Ausweises per E-Mail übersenden.

Polizei warnt: Keine Dokumente an Unbekannte verschicken

Der Leipheimer überwies kein Geld und zeigte den Sachverhalt umgehend bei der Polizei an. Die Polizei warnt ausdrücklich vor dieser Betrugsmasche des „falschen Gewinnversprechens“. Ausweise oder Fotos der eigenen Person sollten nicht per E-Mail oder auf sonstige Art willkürlich Unbekannten zur Verfügung gestellt werden, da diese von den Betrügern wieder zur Begehung von Straftaten benutzt werden können. (AZ)