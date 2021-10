Alkoholisierter Autofahrer verursacht bei Leipheim Unfall

45 Jahre alter Mann gerät mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Beim Zusammenstoß wird die Insassin des entgegenkommenden Wagens leicht verletzt.

Ein 45-jähriger Autofahrer geriet am Samstagnachmittag mit seinem Wagen zwischen Leipheim und Bubesheim in den Gegenverkehr. In der Folge kam es zu einem Verkehrsunfall mit einem entgegenkommenden Auto. Die 33 Jahre alte Fahrerin wurde leicht verletzt. Es stellte sich heraus, wie die Polizei am Sonntag mitteilte, dass der 45-Jährige unter Alkoholeinfluss stand und zudem nicht in Besitz eines gültigen Führerscheins war. Bei ihm wurde eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, fahrlässiger Körperverletzung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. (AZ)