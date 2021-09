Autofahrer beschädigt in Leipheim Verkehrsschild und fährt davon

Auch ein beschädigtes Verkehrsschild gilt als Unfallflucht, wenn der Schaden nicht gemeldet wird. In Leipheim beobachtete dies ein Zeuge und rief die Polizei.

Im Kreisverkehr auf Höhe der Anschlussstelle zur Autobahn verlor in Leipheim am Mittwochvormittag ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, als er Richtung Nersingen unterwegs war. Beim Ausfahren kam das Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrsschild. Der Autofahrer hielt jedoch nicht an, sondern entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Unfall und verständigte die Polizei. Aufgrund der genauen Zeugenangaben sind die Ermittlungen laut Polizei Erfolg versprechend. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. (AZ)