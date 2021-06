Autofahrer rast bei Leipheim mit 176 km/h in eine Polizeikontrolle

Die Polizei hat bei einer Geschwindigkeitskontrolle bei Leipheim fünf Autofahrer rausgezogen. Einer toppte alle.

Die Polizeiinspektion hat vergangenen Sonntagvormittag eine Geschwindigkeitsüberwachung außerorts im Bereich der Umgehung Leipheim durchgeführt. In dem überwachten Bereich ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h beschränkt.

Während der Überwachung hielt die Polizei fünf Autofahrer an, die die zulässige Höchstgeschwindigkeit überschritten hatten. In einem Fall zog der Geschwindigkeitsverstoß ein Verwarnungsgeld nach sich. In den anderen vier Fällen musste die Polizei jeweils ein Bußgeldverfahren einleiten.

Für den gravierendsten Verstoß sorgte ein Autofahrer, der mit einer Geschwindigkeit von 176 km/h gemessen wurde. In diesem Fall erwarten den Fahrer ein Bußgeld von 440 Euro und ein Fahrverbot von zwei Monaten. (AZ)