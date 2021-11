Autofahrer stößt auf der A8 mit einem Sofa zusammen

Ein Autofahrer hat das Möbelstück unzureichend auf seinem Anhänger gesichert. Einem anderen Autofahrer wird die Couch auf der A8 bei Leipheim zum Verhängnis.

Zu einem nicht alltäglichen Verkehrsunfall kam es am frühen Samstagnachmittag auf der A8 in Richtung Stuttgart. Hier hatte ein zunächst Unbekannter bei Leipheim offenbar ein Sofa verloren, das laut Polizeibericht mittig auf der Fahrbahn lag. Ein 48-jähriger BMW-Fahrer konnte nicht ausweichen und kollidierte mit dem Sofa, wodurch an seinem Fahrzeug ein Sachschaden von etwa 5000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Nachdem mehrere Mitteilungen über das Sofa auf der Autobahn bei der Polizei eingegangen waren, konnten die Beamten letztlich auch den Verursacher ermitteln. Ein 68-jähriger Autofahrer hatte das Sofa offensichtlich unzureichend auf seinem Anhänger gesichert, woraufhin es in der Folge auf die Fahrbahn fiel.

Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. (AZ)