Autofahrer wird bei Verkehrsunfall in Leipheim verletzt

Eine verletzte Person und erheblicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend in Leipheim ereignete.

Weil eine 25-jährige Autofahrerin die Vorfahrt eines anderen Wagens übersah, krachte es in Leipheim. Am Donnerstagabend bog die Frau mit ihrem Auto von der Riedheimer Straße kommend auf die Ulmer Straße ein. Dabei übersah sie den auf der Ulmer Straße herannahenden und vorfahrtsberechtigten Wagen, der von einem 54-Jährigen gefahren wurde. Zwischen beiden Fahrzeugen kam es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß. Hierbei wurde der 54-Jährige leicht verletzt. Zudem entstand bei dem Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. (AZ)