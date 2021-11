Bauer sucht Frau: Bio-Bauer Mathias Kreiß ist geschockt von Melinas Abreise

In der Kuppelshow "Bauer sucht Frau" hat Melina um den Leipheimer Biobauern Mathias Kreiß gebuhlt. Jetzt macht sie eine überraschende Kehrtwende.

Melina schien in der Kuppelshow " Bauer sucht Frau" Vollgas zu geben. Schon kurz nachdem Biobauer Mathias Kreiß sie zusammen mit Konkurrentin Sabrina vom Bahnhof abgeholt hatte, war sie in die Offensive gegangen: "Mit Dir würde ich alles machen." Ob bei der Vergabe der Schlafzimmer, beim Hühnerfangen oder bei der Stallarbeit - immer riss sie sich darum, die Erste zu sein. Jetzt ist sie überraschend auch die Erste, die den Hof in Riedheim verlässt. Für Mathias Kreiß ein Riesenschock: "Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie abreist."

Bislang hat Biobauer Mathias Kreiß das Luxus-Problem, dass er sich nicht zwischen beiden entscheiden kann. „Es sind zwei tolle Frauen und ich tue mich wirklich schwer, mich zu entscheiden und mich für eine Frau mehr zu begeistern.“ Dass er sich um beide bemüht und versucht, keine zu kurz kommen zu lassen, zeigt er beim Mähtag. Sabrina, 34, und Melina, 23, sollen ihr Geschick mit der Sense unter Beweis stellen. Denn Mathias Kreiß und seine Eltern, die den Hof gemeinsam bewirtschaften, besitzen zehn Hektar Ackerland und Wiesen, die nicht mal einfach schnell mit dem Rasenmäher gestutzt werden können. Der 33-Jährige zeigt das Mähen und nimmt dann Sabrina bei der Hand. "Lass Dich führen wie beim Tanzen", rät er ihr und schwingt gemeinsam die Sense mit ihr, während Melina nur die ungewohnte Zuschauerrolle bleibt.

Mathias Kreiß lässt Melina und Sabrina die Kühe füttern

Beide schlagen sich nicht schlecht, aber es sticht auch keine heraus, sodass Mathias Kreiß die Situation mit einem "Unentschieden-Spiel" vergleicht. Dass die zwei Frauen von Anfang an im Clinch lagen, sei ihm sehr unangenehm gewesen, verrät er im Gespräch mit unserer Redaktion. In der Rolle eines Mannes, um den zwei Frauen kämpfen, habe er sich nicht wirklich wohlgefühlt. Umso mehr habe er sich gefreut, als es ungewohnt harmonisch und ohne Zickenkrieg beim Füttern der drei Kühe und drei Kälbchen ablief. "Wir waren ein eingespieltes Team", erzählt Mathias. Wie ein solches sollte auch das Zusammenleben mit einer Frau sein, wünscht sich der 33-Jährige. Momentan sei leider noch eine Frau zu viel auf dem Hof. Aber er könne sich einfach nicht entscheiden. Eigentlich wolle er "keine von beiden hergeben“, sagt er.

Biobauer Mathias Kreiß zeigt seinen zwei Frauen, wie eine Wiese mit der Sense gemäht wird. Er nimmt Sabrina an die Hand, während Melina zuschaut. Foto: Rtl

Und so schauen beide in vermeintlicher Eintracht zu, wie Mathias Kreiß einem kleinen Kälbchen eine Ohrmarke verpassen will. Dazu muss er jedoch Kind und Mutter voneinander trennen, damit die Kuh ihn nicht noch mit ihren Hörnern rammt. Erst nach längerem Hin und Her und einer kleinen Kalbjagd im Morast der Weide, gelingt das Unterfangen. Während Kandidatin Sabrina die Aktion eher zum Lachen animiert hat, zeigt sich Melina emotional berührt. "Das Kalb von der Mutter trennen, war ein mega komisches Gefühl. Ich habe mitgelitten. Mama und Kind gehören einfach zusammen. Ich will auch nicht gern von meinem Sohn fort." Um ihr eineinhalbjähriges Kind kümmern sich in ihrer Abwesenheit ihre Eltern.

Melina bittet Biobauer Mathias Kreiß um ein Gespräch unter vier Augen

Ist es die Aktion mit dem Kalb, die Melina ans Herz geht? Kaum zurück auf dem Hof bittet sie den Biobauern um ein Gespräch unter vier Augen. Mathias Kreiß rechnet damit, wie er später erzählt, dass sie ihm die Pistole auf die Brust setzen und ihn zu einer Entscheidung zwingen wolle. Stattdessen gesteht sie mit Tränen in den Augen, dass sie ihren Sohn so vermisse und keine Chance mehr für die Hofwoche sehe. Normalerweise sei sie nur von ihrem Kind getrennt, wenn sie arbeite. "Ich halte es nicht mehr aus", sagt sie. Dass sie auf dem Hof in Riedheim immer zu dritt und nie unter sich gewesen seien, habe dazu geführt, dass "der Funke nicht so übergesprungen ist".

Für den Riedheimer ist die Nachricht ein Schock. Melina habe zuvor keine Silbe fallen lassen, dass sie ihren Sohn vermisse. In seinen Augen hätte sich die Situation lösen lassen. "Ich habe mich vor den Kopf gestoßen gefühlt. Das kam ohne Vorwarnung." Zumal er durchaus den Eindruck gehabt habe, dass Melina großes Interesse an ihm gehabt habe. "Sie hat sich ja richtig an mich rangeschmissen, das war mir manchmal schon zu viel", sagt Kreiß gegenüber unserer Redaktion. Dass sie sich auf einmal anders entschieden habe, habe nicht zusammengepasst. Nach dem Schock reagiert der 33-Jährige pragmatisch: „Melina hat mir die Entscheidung abgenommen. Das ist das einzig Positive, das ich aus der Situation ziehen kann.“

Sabrina freut sich auf eine entspanntere Zeit mit Mathias Kreiß

Sabrina zeigt sich überrascht, dass die Konkurrentin aus freien Stücken den Hof verlässt. Sie hätte es lieber gesehen, wenn Mathias die Entscheidung gefällt hätte. "Juchhu habe ich nicht geschrien, aber ich bin glücklich, Mathias näher kennenzulernen. Es wird sicher einfacher und entspannter zu zweit." Wie die zwei die restliche Hofwoche zusammen verbringen, darf Mathias natürlich nicht verraten. Die nächste Folge von "Bauer sucht Frau" zeigt RTL am Montag, 22. November.