Bauer sucht Frau: Biobauer bezeichnet Sabrina als "Traumfrau"

In der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" geht die Hofwoche bei Mathias Kreiß zu Ende. Am letzten Tag wartet der Riedheimer mit einer Überraschung für Sabrina auf.

Am letzten Tag der Hofwoche in Riedheim überrascht Biobauer Mathias Kreiß nicht nur seine Hofdame Sabrina, sondern auch die Zuschauer der RTL-Sendung " Bauer sucht Frau": Er verwöhnt die Blondine an ihrem 34. Geburtstag mit Blumen und Wein und geht zum ersten Mal in die Flirt-Offensive. Vor lauter Schmetterlingen im Bauch könne er fast davonfliegen, "Sabrina ist einfach die Traumfrau", findet er deutliche Worte. Er hoffe sehr, dass er Sabrina trotz einer gewaltigen Entfernung wiedersehen werde.

Überbordende Gefühle hatten Mathias Kreiß und die Norddeutsche im Verlauf der Sendung bisher kaum gezeigt. Beim Traktorfahren, Baden am See, Boxen und Frühstück am Bett waren sie sich näher gekommen, in der vorletzten Folge wirken sie richtig vertraut. Sabrina möchte, nachdem sie den Beruf des Biobauern im Alltag kennengelernt hat, Mathias ihren Job als Kosmetikerin zeigen und bietet ihm eine "Wellnessbehandlung" fürs Gesicht an. Der Riedheimer bekennt im Interview, eher skeptisch eingestellt gewesen zu sein. In den Schönheitssalon sei er noch nie gegangen, für "Schickimicki" habe er nicht viel übrig.

Sabrina verwöhnt Mathias Kreiß mit einer Kräutermaske und Gesichtsmassage

Als Sabrina ihm mit einem Pinsel eine Kräutermaske auf Backen und Stirn aufträgt, für den frischen Teint, und ihn vorwarnt, dass es brennen könnte, kontert er: "Eine Maske für den frischen Bauern." Und wenn es brenne, "dann rufen wir eben die Feuerwehr". Humorvolle Kommentare, mit denen er Sabrina zum wiederholten Mal zum Lachen bringt und die ihr sichtlich gefallen: "Er hat immer einen flotten Spruch auf den Lippen, ihm fällt zu jeder Situation etwas Passendes, Witziges ein."

Erst bei der anschließenden Gesichtsmassage verzichtet der Biobauer auf flotte Sprüche und gerät einfach ins Schwärmen: "Wow, die Finger können wirklich angenehm sein. So ein Gefühl im Gesicht habe ich noch nie gehabt. Ich habe mich mega gehen lassen." Mathias Kreiß geht zum ersten Mal aus sich heraus, verrät Sabrina, dass er sich freuen würde, wenn sie ihn öfter mit solchen Massagen verwöhnen würde. Ihre Antwort, dass sich das bestimmt einrichten lasse, lässt ihn strahlen.

Am letzten Tag der Hofwoche feiert Sabrina ihren 34. Geburtstag

Doch können die beiden eine Zukunft haben, obwohl sie mehr als 700 Kilometer voneinander entfernt leben? Diese Frage stellt sich nicht nur die Moderatorin von Bauer sucht Frau, Inka Bause, sondern auch Mathias Kreiß. Am letzten Tag der Hofwoche will er sie klären und gleichzeitig Sabrina an ihrem 34. Geburtstag überraschen. Im Garten hat er auf Strohballen eine Decke mit Herzchen drapiert, überreicht dem Geburtstagskind keine Maß Bier, sondern einen Blumenstrauß im Maßkrug mit einer Sonnenblume im Mittelpunkt. "Die passt zu Dir, die strahlt genauso schön wie Du", findet Mathias Kreiß. Dazu serviert er sein Lieblingsobst Bananen und "Weintrauben zum Trinken". Sabrina, die zugibt, noch nie einen Geburtstag fern der Heimat und ohne Familie verbracht zu haben, zeigt sich sichtlich gerührt. "Das war sehr süß, eine niedliche Überraschung."

Für Biobauer Mathias Kreiß aus Riedheim ist Sabrina die "Traumfrau". Foto: RTL/Stefan Gregorowius

Auf die gespannte Frage hin, wie ihr Eindruck der Hofwoche sei, muss Sabrina nicht lange überlegen. "Es hat mir sehr gut gefallen. Es war alles cool, was wir gemacht haben. Wir können gut lachen, über die doofsten Witze." Mathias Kreiß ist überrascht, dass die Norddeutsche seinen Humor versteht, "den eigentlich noch nie jemand verstanden hat". Sabrina mutmaßt, dass es daran liegt, dass auch mit ihrem Humor nicht viele etwas anzufangen wüssten. Während sie Mathias als "duften Typ, ganz kernig" lobt, schwärmt der 33-Jährige: "Du bist eine tolle Frau, nicht nur vom Optischen her." Er wolle sie auf jeden Fall wiedersehen und umarmt sie innig.

Mathias Kreiß im Interview: "Die Hofwoche mit Sabrina war der Hammer"

Im Interview mit dem Fernsehsender sagt Mathias Kreiß anschließend, dass die Hofwoche "der Hammer" gewesen sei. Er habe selten eine Frau kennengelernt, mit der man so viel Spaß haben könne. Sabrina sei ohne Frage die Traumfrau. So deutliche Worte wählt die 34-Jährige nicht, ihr gefalle der Riedheimer "sehr gut", sie habe ihn "ins Herz geschlossen". Sie habe das Gefühl, dass es "richtig gut werden könnte".

In der letzten Folge der Kuppelshow wartet RTL am Dienstagabend mit dem großen Wiedersehen der Bauern und ihrer Hofdamen auf. Moderatorin Inka Bause stellt in der Vorschau die Fragen in den Raum, bei wem wohl die "Schmetterlinge über die Hofwoche hinausfliegen", wer als Paar anreist und bei wem es "gewaltig kracht".