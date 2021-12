Bauer-sucht-Frau-Finale: Leipheimer Mathias Kreiß und Sabrina sind ein Paar

In der letzten Folge der Staffel "Bauer sucht Frau" offenbaren Biobauer Mathias Kreiß aus Leipheim und Sabrina ihre Liebe. Sie erzählen von ihren Treffen und Plänen.

Für Mathias ist es "perfekt gelaufen" auf der Hofwoche. "Wir sind sehr gespannt, wie es bei den anderen Bauern war." Sabrina ist voll des Lobs für ihren Biobauern: "Eigentlich mag ich alles an Mathias. Seine humorvolle und liebevolle Art. Eigentlich gibt es nichts, was ich doof finde an ihm, bis jetzt." Mathias hat für seine Angebetete ebenfalls große Komplimente: "Wir haben den gleichen Humor, können über die gleichen Sachen lachen - sie hat's einfach drauf. Sie ist kernig."

Nach dem Frischmachen im gemeinsamen Zimmer mit der großen Dusche gehen sie einen trinken mit den anderen Bauern. Da gibt es erstmal ein großes Hallo und ein freundliches Wiedersehen. Jeder will wissen, wie es bei den beiden war.

"Im Nachhinein hat es sich doch gelohnt, währenddessen gab es durchaus Spannungen", blickt Mathias auf die Hofwoche zurück. Mathias hat in diesen Tagen gelernt, dass es gar nicht geht, es beiden Frauen gleichzeitig Recht zu machen. Einhellig sind sich die anderen Bauern und Bewerberinnen einig, dass die beiden gut zusammenpassen. Mit Blick auf die gegenseitigen Besuche sagt Mathias scherzhaft, dass sie überlegen, sich ein Flugzeug zu kaufen. Doch von der Ökobilanz wäre es sicher besser, wenn der Umzugswagen kommt.

Der Rückblick auf die Hofwoche

Im Gespräch mit Inka Bause blicken sie zu dritt auf die Hofwoche und das Duell der beiden Frauen Melina und Sabrina zurück. Melina gibt von der ersten Gelegenheit an Vollgas und gewinnt die erste Challenge: Wer als erste ein Huhn fängt, bekommt einen Kuss auf die Wange. Am dritten Tag jedoch fährt Melina auf eigenen Wunsch aus Leipheim ab, weil sie ihr Kind so extrem vermisst.

Inka Bause möchte von Sabrina und Mathias wissen, wie die Zeit nach der Hofwoche war. Foto: RTL/Friese.tv/Andreas Friese

Erst danach wird Sabrina am Hof in Riedheim entspannter und kann sich auf Mathias einlassen. Danach funkt es auch schnell. Die Idee mit dem Katerfrühstück schlägt bei Sabrina voll ein: "Du bist ein dufter Typ, ganz kernig." Auch bei Mathias hat es gefunkt: "Du bist auch eine tolle Frau, nicht nur vom Optischen her", ist er begeistert. Sabrina würde sich freuen, "wenn wir uns danach wiedersehen und besser kennlernen können." Das lässt sich Mathias von seiner "Traumfrau" nicht zweimal sagen: Eine Woche später fährt er an die Nordsee und besucht sie in ihrer Heimat - natürlich begleitet vom Filmteam. "Mit Sabrina bin ich sehr glücklich, ich glaube, wir schweben auf Wolke 7", sagt Mathias, der auch den von ihr selbst gebackenen Kuchen liebt.

Der erste Ritt seines Lebens

Mathias darf gleich mal auf Sabrinas Pferd reiten. "Das ist das erste Mal, dass ich auf einem Pferd sitze. Ich habe keine Angst, weil ich ja weiß, dass Sabrina das Pferd führt. Und er macht eine gute Figur auf dem Reitpferd, ein echtes Naturtalent. Entsprechend begeistert ist die nordische Schönheit: "Ich finde toll, dass er auch Interesse an meinem Alltag hat."

Inka Bause bringt das größte Problem an der Beziehung der beiden auf den Punkt: "800 Kilometer liegen zwischen Euch. Du hast Dein Pferd, Dein Kosmetikstudio, wie soll es denn weitergehen bei Euch? "Die Entfernung ist wirklich sehr weit, ich will aber keine Fernbeziehung", sagt Mathias. Sabrina sieht das genauso: "Das kann man nicht auf ewig machen, das nervt schon. Bisher sehe ich keine Probleme, wenn es weiter so gut läuft, würde ich schon zu Mathias ziehen." Und dann gestehen sich die beiden auch vor der Kamera "Ich liebe Dich".