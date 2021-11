Leipheim

vor 53 Min.

Bauer sucht Frau: Mathias Kreiß treibt Sabrinas Puls hoch

Plus Biobauer Mathias Kreiß testet in der neuen Folge von "Bauer sucht Frau" Hofdame Sabrina in seiner Lieblingssportart Boxen. Wie sich die 34-Jährige im Ring schlägt.

Von Heike Schreiber

Der romantische Ausflug an den Baggersee hat bei Biobauer Mathias Kreiß und seiner Hofdame Sabrina ungeahnte Folgen: Beide haben wohl ein paar Fläschchen Bier zu viel getrunken. Um seiner Hofdame nach einer durchzechten Nacht in Schwung zu bringen, serviert der Leipheimer der 34-Jährigen in der neuesten Folge von " Bauer sucht Frau" ein Katerfrühstück mit Rollmops, Zwiebeln und Wodka-O am Bett. Um sie dann kurze Zeit später sportlich herauszufordern und ihre Schlagkraft zu testen.

