Leipheim: Betrunkene Beifahrerin beleidigt und kratzt Polizisten

Als die Beamten die 19-Jährige der Familie übergeben wollen, eskaliert die Situation. Das hat Folgen nicht nur was die Art der Übernachtung anbelangt.

Eine Streifenbesatzung der Polizei kontrollierte in der Ulmer Straße in Leipheim Mittwochnacht gegen 23 Uhr ein Auto. Nachdem beim 22-jährigen Fahrer deutlicher Alkoholgeruch festgestellt worden war, wurde ihm ein freiwilliger Alkoholtest angeboten, der positiv ausfiel. Der Fahrer wurde daraufhin zur Blutentnahme gebracht und sein Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Da die Beifahrerin ebenfalls offensichtlich stark unter Alkoholeinfluss stand, sollte sie von einer weiteren Streifenbesatzung nach Hause gebracht werden.

Auf der Fahrt dorthin wurde die Streifenbesatzung von der 19-Jährigen erst übel beleidigt. Vor dem Haus, in dem sie wohnt, kratzte sie noch einen Polizeibeamten in den Arm. Als die junge Frau dann an eine Familienangehörige übergeben werden sollte, versuchte sie nach dem zweiten Beamten zu schlagen und durch ein Fenster zu flüchten.

Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs

Die Übergabe der 19-jährigen an die Familie verlief letztlich nicht erfolgreich. Deshalb wurde sie wegen ihrer Alkoholisierung zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ist bei der 19-Jährigen schließlich auch eine Blutentnahme angeordnet worden. Sie erwartet nun unter anderem eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Polizisten. (zg)

