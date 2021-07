Betrunkener Radfahrer beschädigt in Leipheim Auto

Ein 43-Jähriger war am Samstag mit 1,2 Promille in Leipheim auf dem Fahrrad unterwegs. Als er ein Auto touchierte, rief dessen Besitzer die Polizei.

Ein 43-Jähriger befuhr nach Angaben der Polizei am Samstag gegen 17 Uhr mit seinem Fahrrad die Jakob-Wehe-Straße in Leipheim in südliche Richtung. Der Fahrradfahrer verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrrad und touchierte ein am Straßenrand geparktes Auto eines 31-Jährigen. Der Radfahrer war gerade dabei, nach dem Zusammenstoß seine Fahrt unbeirrt fortzuführen, als er durch den Geschädigten angesprochen und angehalten wurde. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten deutlichen Alkoholgeruch fest.

Ein freiwilliger Alkotest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Wegen der unsicheren Fahrweise in Kombination mit der Alkoholisierung wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der Gesamtschaden beläuft sich der Polizei zufolge auf gut 2000 Euro. Den Fahrradfahrer erwartet jetzt unter anderem eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)