Trickbetrüger als falsche Polizeibeamte in Leipheim und Bibertal aktiv

Weil die Angerufenen zuvor von der Betrugsmasche gehört hatten, waren falsche Polizeibeamte in Leipheim und Bibertal nicht erfolgreich. Die Polizei warnt jedoch weiter davor.

Etwa um die gleiche Zeit klingelte am Sonntagabend gegen 21.30 Uhr in Leipheim und in der Gemeinde Bibertal bei zwei Betroffenen das Telefon. In beiden Fällen täuschte ein Anrufer vor, dass er vom Landeskriminalamt oder einer Polizeidirektion sei. In einem Fall gab der falsche Polizeibeamte an, dass drei Osteuropäer Überfälle begehen werden.

Trickbetrug: Anrufe bei der Polizei anzeigen

Auch aufgrund der Berichterstattung in den Medien erkannten die Angerufenen jeweils sofort die Betrugsmasche und beendeten die Telefonate. Mit der bekannten Betrugsmasche zielen die Täter unter Verwendung einer Lüge darauf ab, dass ihnen von den Geschädigten Bargeld oder Wertgegenstände übergeben werden. Die Polizei bittet darum, solche Anrufe grundsätzlich anzuzeigen. Zudem weist sie darauf hin, auf keinerlei Forderungen der Anrufer einzugehen und auch keine persönlichen Daten zu übermitteln. (AZ)