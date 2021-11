Leipheim

Cannabis im Bunker: "Bavaria Weed" in Leipheim plant Studie zur Wirkung

David Surjo unterstützt seit Juni als CEO die Geschäftsleitung am Produktionsstandort in Leipheim. Hinter dem dicken Tor verbirgt sich das Unternehmen.

Plus Das Unternehmen "Bavaria Weed" hat in einem ehemaligen Bunker Leipheim eine Niederlassung. Jetzt will es die gesundheitlichen Effekte von Cannabis wissenschaftlich begründen.

Von Julia Greif

Hinter einer Glasscheibe verbirgt sich das neue Gerät von Bavaria Weed in Leipheim: Die Mehrkopfwaage kommt unscheinbar daher, silbrig glänzt der Edelstahl. David Surjo steht in einem hellblauen Schutzanzug vor der Scheibe des Reinraums, einem Raum, in dem zum Beispiel die Anzahl der Keime überwacht wird, und erklärt: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten bisher das Cannabis per Hand abgewogen. Auch sonst gibt es Neues bei der Firma.

