Leipheim

06:00 Uhr

Das Leipheimer Kinderfest im Museum Blaue Ente erleben

Plus Zum zweiten Mal in Folge fällt das Leipheimer Kinderfest aus. Doch im Heimatmuseum Blaue Ente lebt das Fest wieder auf. Am Festsonntag ist der Eintritt frei.

204 Jahre hat das Kinderfest in Leipheim Tradition. Zum zweiten Mal in Folge fällt es aufgrund der Corona-Pandemie in diesem Jahr aus, zum 21. Mal seit 1817. Doch die Leipheimer lassen sich nicht entmutigen. "Wir lieben das Kinderfest", sagt Festausschuss-Vorsitzender Horst Galgenmüller. Nicole Schneider von der Stadtverwaltung kam die Idee, kurzerhand eine Ausstellung im Heimat- und Bauernkriegsmuseum Blaue Ente zu organisieren. "Wir wollten das Museum am Festwochenende wieder öffnen. Nun steht es ganz im Zeichen des Kinderfests, das seit April zum immateriellen Kulturgut Bayerns zählt", sagt sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen