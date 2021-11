Das ist Leipheims neue Pfarrfamilie Göring

Plus Sie war schon auf der Krim, nun ist sie in Leipheim gelandet: Die Mutter der sechsköpfigen Pfarrfamilie Göring betreibt auch einen YouTube-Kanal.

Lilli Göring - dunkelgrau melierte Strickjacke, blau gerahmte Brille, offenes Lächeln - muss für ein Gespräch erst einmal einen Sitzplatz im Büro suchen. Das evangelische Pfarrhaus in Leipheim ist in den meisten Zimmern nämlich noch möbellos: Pfarrer Gerhard Oßwald ist bereits ausgezogen. Seine Nachfolger, Familie Göring, sind jetzt im November mit dem schneeweißen Wohnmobil angereist. Die Eltern Lilli und Markus mit den Kindern Ida, Klara und Paul-Anton. Gerade sind noch Herbstferien. Nur Baby Johann schläft gerade. Sie wollen sich mit ihrem neuen Wohnsitz vertraut machen. "Wir hatten schon Grundrisse vom Haus, aber jetzt schauen wir, wo welcher Schrank hinpasst", erklärt Lilli Göring. Und bei der Gelegenheit haben sie gleich einmal den Garten für das Frühjahr vorbereitet.