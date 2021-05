Dieb in Leipheimer Markt erwischt: Er wurde mit mehreren Haftbefehlen gesucht

Der Mann hatte nicht nur keinen Erfolg beim Diebstahl in dem Leipheimer Geschäft - sondern er wurde auch vom Personal festgehalten. Die Polizei brachte ihn dann direkt ins Gefängnis.

Ein aufmerksamer Bürger hat am Samstag kurz vor 10 Uhr in einem Leipheimer Verbrauchermarkt bemerkt, wie sich ein jüngerer Mann sehr verdächtig verhielt, indem er immer wieder in den Einkaufswagen einer älteren Dame blickte.

Der 59-Jährige informierte daraufhin den Markleiter. Dieser konnte dann beobachten, wie der jüngere Mann in einem günstigen Moment versuchte, den Geldbeutel und das Handy aus der Handtasche der Frau, die offen im Einkaufswagen lagen, zu stehlen. Der Markleiter reagierte sofort und sprach den Mann unmittelbar an, der Geldbeutel und Handy daraufhin zurück in die Handtasche fallen ließ und zu flüchten versuchte.

Mitarbeiter eines Geschäfts in Leipheim hinderten Dieb an der Flucht

Mit zwei weiteren Mitarbeitern konnte der Verdächtige aber an seiner Flucht gehindert und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Aufnahme der Anzeige wurde dann festgestellt, dass gegen den 30-Jährigen mehrere Haftbefehle vorlagen. Er sei daher unmittelbar im Anschluss von der Polizei in eine Justizvollzugsanstalt überstellt worden, berichtet die Polizei.

Auf Nachfrage erklärt sie, dass es sich um einen Kleinkriminellen handele. Es sei also nicht etwa ein Mörder ins Netz gegangen. Einen längeren Gefängnisaufenthalt könne er abwenden, wenn er jetzt eine ausstehende Geldstrafe bezahle, weshalb er auch gesucht worden sei. (AZ, cki)

