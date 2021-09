E-Scooter vor dem Schützenheim gestohlen

Ein Unbekannter hat des Nachts einen E-Scooter in Leipheim gestohlen. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

In der Radstraße in Riedheim ist am vergangenen Samstag zwischen Mitternacht und 1.30 Uhr ein vor dem Schützenheim abgestellter E-Scooter gestohlen worden.

Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten Täter oder zum Verbleib des E-Scooters machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)