Fahnder ermitteln in Leipheim illegale Personen und vermutlichen Schleuser

Die Fahnder der Verkehrspolizei Neu-Ulm hatten auf der Autobahn den richtigen Riecher bewiesen. Sie überführten einen Mann, der illegal Menschen ins Land holte.

Im Rahmen der Schleierfahndung wurde ein französischer Pkw am Montagabend an der Autobahnausfahrt Leipheim durch die Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm einer Kontrolle unterzogen. Einer der Mitfahrer zeigte einen serbischen Pass vor. Bei der Überprüfung des Passes durch die Fahnder stellten sie fest, dass dieses Dokument auf eine andere Person ausgestellt war. Der Mitfahrer wurde daraufhin nach Ausweispapieren durchsucht. Zum Vorschein kam dabei eine kosovarische ID-Karte. Da allerdings zum Grenzübertritt durch Angehörige von Drittstaaten ein Pass notwendig ist, lag ein ausländerrechtlicher Verstoß vor. Ferner ist der Tatbestand des Ausweismissbrauchs nach dem Strafgesetzbuch erfüllt. Der 23-jährige Kosovare musste eine Sicherheitsleistung im dreistelligen Bereich hinterlegen und wurde dann aufgefordert, das Bundesgebiet umgehend zu verlassen.

Ist der Fahrer ein Schleuser?

Ein weiterer Mitfahrer hatte in seinem neuen Pass keinen Einreisestempel. Dieser 21-jährige Mann war albanischer Staatsangehöriger und benötigt einen entsprechenden Eintrag in seinem Pass. Vermutlich kam der Albaner illegal über die grüne Grenze in den Schengenbereich. Dem Fahrer des französischen Pkw war ein 29-jähriger Kosovare, der selbst in Deutschland lebt. Ihm war laut Polizei der Umstand wohl bekannt, dass seine beiden Mitfahrer eigentlich nicht nach Deutschland einreisen durften. Ermittlungen vor Ort ergaben, dass er zudem Geld für den Transit von Österreich nach Stuttgart verlangt hat. Deshalb werden auch Ermittlungen wegen des Einschleusens von Ausländern aufgenommen. (AZ)