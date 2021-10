Fahnder ziehen auf der A8 ein Auto ohne Zulassung aus dem Verkehr

Eigentlich wollten Zivilfahnder der Polizei einen Autofahrer nur auf einen Schaden am Auto hinweisen. Dann gab der Fahrer gleich mehrere Straftaten zu.

Die Hilfsbereitschaft zweier Polizeibeamter auf der A8 wurde am Montagnachmittag auf kuriose Weise "belohnt". Einer zivilen Streife der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm fiel bei Leipheim ein SUV auf, dessen Unterbodenschutz während der Fahrt auf der Fahrbahn streifte. Um den Fahrer darauf hinzuweisen und um die Gefahr für den übrigen Verkehr durch sich lösende Teile zu beseitigen, wurde er zur Autobahnausfahrt Leipheim gelotst. Noch bevor die Polizeibeamten dem 23-jährigen Autofahrer ihre Feststellung mitteilen konnten, gab dieser an, dass er für eine Überführungsfahrt die Kennzeichen eines anderen Autos am SUV angebracht hatte. Da hier der Verdacht mehrerer Straftaten, beispielsweise Urkundenfälschung, vorlag, wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt des nicht zugelassenen Autos wurde unterbunden. (AZ)