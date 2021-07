Falsch beladener Anhänger auf der A8 wird teuer

Wie wichtig es ist, das Fahrzeug richtig zu beladen, zeigte sich wieder am Montag auf der A8 bei Leipheim: Der Lastwagenfahrer bekommt eine saftige Geldstrafe und Punkte.

Augenscheinlich falsch beladen war am Montagnachmittag ein Lkw-Zug, der auf der A8 unterwegs war. Der Starrdeichselanhänger war stark nach vorn geneigt, weshalb bei den Beamten der Verkehrspolizei Neu-Ulm (VPI) der Verdacht aufkam, dass die Stützlast am ziehenden Lkw überschritten sein könnte. Daher wurde der Zug von der Schwerverkehrskontrollgruppe der VPI in Leipheim gewogen.

Stützlast am Lastwagen war um 300 Prozent überschritten

Die Wägung erbrachte den Beweis für den Verdacht: Satte 300 Prozent war die Stützlast überschritten. Hätte der 63-jährige Lastwagenfahrer seine Ladung gleich sorgfältig verteilt, dann wäre es nicht zu einem Bußgeldbescheid im dreistelligen Bereich und Punkten in Flensburg gekommen. So musste er nach der Kontrolle erst mal umladen und durfte dann seine Fahrt fortsetzen. (AZ)