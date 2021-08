Falscher Führerschein und Haftbefehl: 44-Jähriger kommt in JVA

Bei einer Kontrolle der Fahndungskontrollgruppe auf der Rastanlage in Leipheim stellten die Beamten bei einem 44-Jährigen gleich mehrere Delikte fest.

Am Mittwochabend kontrollierte eine Streife der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm auf der Tank- und Rastanlage Leipheim den Fahrer eines Augsburger Pkws. Ein 44-jähriger Bulgare händigte einen moldauischen Führerschein aus. Dieser verliert aber seine Gültigkeit, wenn man wie in diesem Fall längere Zeit in Deutschland wohnt.

Wegen Trunkenheit gar nicht fahrberechtigt

Zudem hätte der Fahrer auch mit einem anderen Führerschein überhaupt nicht in Deutschland fahren dürfen, da ihm wegen eines Trunkenheitsdelikts die Fahrerlaubnis gänzlich entzogen wurde. Zu guter Letzt stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl bestand. Da der Bulgare nicht über genügend Geld verfügte, um ihn abzuwenden, wurde er in die Justizvollzugsanstalt Memmingen eingeliefert. Somit war auch die Weiterfahrt automatisch unterbunden. (AZ)