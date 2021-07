Feierabend: Endlich wieder ein Festival im Zehntstadel

Die Gruppe Lieblingsstück aus Landshut begeistert bei der Eröffnung des Festivals „Feierabend“ im Zehntstadel in Leipheim und bietet alles von Jazz bis Volksmusik.

Sie hätten schon "Entzugserscheinungen gehabt", sagten Gäste vor dem Eröffnungskonzert des Festivals "Feierabend". Sie seien "sehr froh, dass der Zehntstadel wieder offen hat". Von Montag bis Mittwoch war hier endlich wieder Kultur geboten, das Festival fand im Schlosshof oder bei Regen im Zehntstadel statt. Erster musikalischer Gast war die Gruppe Lieblingsstück aus Landshut. Dass das Trio das ausgehungerte Publikum zu begeistern verstand, zeigte sich nicht nur am Schluss, als sich die Zuhörer drei Zugaben erklatschten und erjubelten. Während des gesamten Konzerts erntete Lieblingsstück immer wieder begeisterten Applaus, Pfeifen und Jauchzen.

Die Gruppe besteht aus Markus Mayer (Akkordeon, Ukulele und Gesang), Michael Kadach (Gitarre und Gesang) und Veronika Keglmaier (Kontrabass und Gesang). Sie präsentierten eine Mischung aus Jazz, Bossa Nova und bayerischer Volksmusik. Und das teilweise auch noch in einem Stück. Zum Beispiel bei der Eigenkomposition „Charakterwalzer“. Hier geht der Walzer zunächst eine Symbiose mit dem Blues ein, dann folgt ein Übergang ins schnellere Tempo, bei dem der Walzer wie eine französische Musette anmutet. Daran schließen sich dramatische Wendungen wie spannende Filmmusik an.

Immer wieder zwischen Akkordeon und Ukulele gewechselt

Markus Mayer als Multiinstrumentalist wechselte immer wieder zwischen Akkordeon und Ukulele hin und her. Zu den Instrumentalstücken gehörte auch eine mittelalterliche Estampe, also ein stampfendes Tanzlied, das durch das Arrangement der Gruppe in die Gegenwart geholt wird. Es beginnt mit einer zärtlichen Gitarrenmelodie zu bluesig-getragenen Akkordeonakkorden mit einem sanft träufelnden Kontrabass. Dann folgt ein jauchzendes Akkordeonsolo.

Das Leipheimer Publikum schätzte die große Bandbreite der Gruppe, die daran erkennbar war, dass sowohl ganz flotte als auch ganz ruhige Stücke zum Programm gehörten. Zu den ruhigen Nummern zählte „Nordstrand auf niederbayerisch“. Bei der Eigenkomposition setzten die drei Musiker auch ihre Stimmen ein, auf den gesamten Abend gesehen leider zu wenig, wie das Leipheimer Publikum bedauerte. Mit Jodlersilben ahmte Markus Mayer die wogenden Wellen der Nordsee nach. Dann sang Veronika Keglmaier dazu eine Überstimme mit lang gehaltenen Tönen. Am Ende jodelten alle drei mit perfekt aufeinander abgestimmtem Satzgesang.

Für die Band Lieblingsstück ist Leipheim die bisher weiteste Reise

Eine flotte Nummer ist der Jazz „Meine kleine Melodie“, der in den frühen 50er-Jahren in München von Frank Funk und Fred Preusser-Kingsley komponiert wurde. Hier zeigte sich Michael Kadach als Sänger. Nach einer lässig swingenden Passage folgt eine rasante und perkussive Improvisation auf die Silben „schibidibap schibidibuh“. Auch Markus Mayers Gesangsstimme ist beeindruckend. Mal ist sie tief, rau und cool wie bei Louis Armstrong, mal klar, hoch und eruptiv wie bei Roger Cicero, teilweise auch hintereinander in einem Stück.

Für Lieblingsstück war die Reise nach Leipheim die längste in ihrer bisherigen Bandgeschichte, wie das Trio am Ende mitteilte. Das Publikum sei grandios und die Organisation hinter der Bühne sehr gastfreundlich gewesen. Zehntstadel-Leiterin Sandra Parada freute sich über ein volles Haus, obwohl sie coronabedingt nur 70 statt der beim Feierabend üblichen 200 Plätze anbieten konnte.