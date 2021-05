Freilaufender Hund beißt Spaziergängerin in Leipheim

Ein Rottweiler bricht aus einem Garten in Leipheim aus und attackiert eine Frau. Die 56-Jährige muss danach ins Krankenhaus.

Eine Rottweiler-Hündin hat am späten Freitagnachmittag eine Frau attackiert und die 56-Jährige in den linken Ellenbogen gebissen. Die Frau war im St.-Stephans-Weg in Leipheim zu Fuß unterwegs, als die Hündin auf sie zukam. Die Frau zog sich bei der Attacke laut Polizei eine Fleischwunde und Hämatome zu und wurde zur Wundversorgung in das Kreiskrankenhaus Günzburg gebracht. Der Rottweiler brach kurz zuvor durch ein Loch im Gartenzaun der Besitzerin aus. Die Polizei konnte inzwischen die Hundehalterin ausfindig machen, gegen sie wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)