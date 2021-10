Leipheim

vor 18 Min.

Frischer Wind für den Rest des Jahres: Das plant der Leipheimer Zehntstadel

Plus Auch der Leipheimer Kulturort musste wegen Corona in den vergangenen Monaten Abstriche machen. Doch jetzt will das Team positiv nach vorne blicken.

Von Julia Greif

Eines ist Sandra Parada und Carolyn Ammann anzumerken: Sie sind froh, dass der Zehntstadel als Kulturort wieder da ist. Und sie freuen sich, wenn wieder Publikum kommt. Seit Anfang Juli ist das Team des Zehntstadels in Leipheim nicht mehr in Kurzarbeit. Parada, die die Künstlerische Leitung innehat, sagt: "Der Sommer, gerade draußen mit dem Feierabend im Schlosshof und dem Butterbrezel-Jazz, waren super und man darf das Wort 'Glücksgefühl' benutzen." Schließlich seien sie nicht nur Veranstalterinnen, ihre Berufung sei es, den Leuten Geschenke zu machen. Geschenke durch Kultur. "Wir sitzen mit den Künstlern in einem Boot", betont sie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen