Fußballspieler schlägt Kontrahenten in Leipheim den Kopf blutig

Aus dem Fußballspiel wurde blutiger Ernst: In Leipheim eskalierte ein Zweikampf in der Nachspielzeit. Ein Fußballer musste danach ärztlich behandelt werden.

An dieses Spiel werden sich noch viele Fußballspieler und Zuschauer erinnern: In der Nachspielzeit des Spiels zwischen dem VfL Leipheim und dem TV Gundelfingen gerieten am Samstagnachmittag zwei Spieler derart aneinander, dass einer im Krankenhaus behandelt werden musste. Jeweils ein Spieler beider Mannschaften hatte laut Polizei in der Nachspielzeit einen Zweikampf. Der Gewinner dieses Zweikampfes zeigte sich mit dem Nachsetzen seines Gegners nicht einverstanden. Er drehte sich unvermittelt um und schlug dem Spieler der gegnerischen Mannschaft mit der Faust auf den Kopf. Dieser erlitt dadurch eine Platzwunde über dem rechten Auge, welche im Krankenhaus ambulant behandelt werden musste. Nun muss sich der Spieler wegen Gefährlicher Körperverletzung verantworten. (AZ)