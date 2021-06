Gefährlicher Fund in Leipheim: Bub nimmt Munition nach Hause

Beim Spielen findet ein Zwölfjähriger eine Patrone und nimmt sie nach Hause. Wie gefährlich das ist, zeigt sich erst in der Nacht.

Großes Glück hatte ein Zwölfjähriger, der laut Polizei am Dienstagabend in Leipheim im Bereich des Donauwegs eine Patrone fand und sie mit nach Hause nahm. In der Garage abgelegt, begann sich die Munition umzusetzen. In der ersten Mitteilung an die Polizei hieß es zunächst, dass die Patrone explodiert sei. Vor Ort sahen die Beamten, dass die Patrone zischte und eine enorme Hitze entwickelte.

Leuchtspurmunition entzündete sich

Nach erster Einschätzung dürfte es sich um eine Phosphorpatrone (Leuchtspurmunition) gehandelt haben, die durch die Mitnahme und Umlagerung umsetzte und sich entzündete. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt und es entstand kein Sachschaden. Die Patrone wurde von der Polizei sichergestellt und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zugeführt.

Nichts mitnehmen und den Notruf wählen

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass von aufgefundener Munition oder ähnlichen Gegenständen wie Geschossen oder Granaten aus den zurückliegenden Weltkriegen immer eine Gefahr ausgeht. Daher sollten Fundstücke nicht aufgehoben oder mitgenommen werden. In solchen Fällen wird darum gebeten, unverzüglich die Polizei über den Notruf zu verständigen. (AZ)