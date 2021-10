Leipheim

Geschlossene Post-Filiale in Leipheim: Konzern war frühzeitig informiert

Mit dieser Information wurden die Kundinnen und Kunden über die Schließung der Post in Leipheim in Kenntnis gesetzt.

Plus Bislang hat die Deutsche Post so getan, als sei sie davon überrascht worden, dass ihre Partnerfiliale in Leipheim schließt. Dokumente belegen das Gegenteil.

Von Christian Kirstges

Es begann mit einem Schreiben am 14. Dezember vergangenen Jahres: Darin kündigte die Deutsche Post der Betreiberin ihrer Filiale in Leipheim, Anne Wolf, an, den Bereich Finanzdienstleistungen dort zum 1. Juli 2021 einzustellen. Diese antwortete, dass am 1. September 2021 ein Betreiberwechsel anstehe und voraussichtlich Thomas Rucht die Filiale übernehme. Sie bat darum, die Finanzsparte erst zu diesem Termin aufzugeben, um nicht innerhalb kürzester Zeit zwei Umstellungen zu haben. Diese und weitere Schriftstücke, die unserer Redaktion vorliegen, beweisen, dass die Post frühzeitig wusste, dass Anne Wolf die Zweigstelle in der Stadt aufgeben wollte - und nicht erst kurzfristig davon erfahren habe, wie der Konzern wiederholt erklärte.

