Leipheim

vor 31 Min.

Grüne kritisieren geplante Verlegung des A8-Anschlusses Leipheim

Die bisherige Anschlussstelle an die A8 soll verlegt werden. Einige Mitglieder des Ortsverbands der Grünen haben Argumente dagegen.

Plus Der Stadtrat Günzburg hatte das Projekt abgelehnt. Der Grünen-Ortsverband Leipheim sieht derzeit keine Notwendigkeit für die Verlegung. Was sagt der Bürgermeister?

Von Julia Greif

Seit den 1970er-Jahren hat sich die Stadt Leipheim mit einer Verlegung des Autobahnanschlusses beschäftigt. Dieses Jahr stand sie wieder auf der Tagesordnung: In der Juli-Sitzung beschloss der Stadtrat, für die Verlegung der Autobahnanschlussstelle Leipheim die entsprechenden Flächen zu sichern. Um das zu gewährleisten, wurde eine Veränderungssperre erlassen. Bereits in jener Sitzung hatte Brigitte Mendle (Grüne) die Abzweigung von der ehemaligen B10, heute die Staatsstraße 2509, zur geplanten Auffahrt kritisiert. Nun führen einige Mitglieder des Ortsverbandes Leipheim der Grünen ihre Bedenken bezüglich des geplanten A8-Anschlusses weiter aus. Der Anlass: Der Stadtrat Günzburg lehnte das Projekt in seiner September-Sitzung ab, mit der Begründung, die negativen Folgen für die Stadt Günzburg seien zu gravierend.

