Günzburger Firma Zebrano baut auf dem Areal Pro in Leipheim

Die Günzburger Firma Zebrano gibt es seit 1994. Nun investiert das Unternehmen in ein Firmengelände in Leipheim mehrere Millionen Euro.

Seit über 27 Jahren erweitert sich die in Günzburg ansässige Firma Zebrano Objekteinrichtungen mit seinen Raumlösungen und einem ideenreichen Team. Seit Gründung im Jahr 1994 konzipiert sie Einrichtungskonzepte für Gastronomie, Hotel, Ladenbau und individuelle Unternehmenseinrichtungen von Bürokonzepten bis zu Betriebsrestaurants im Günzburger Stadtteil Wasserburg und setzt diese um. Die Produktionsstätte muss der wachsende Betriebs allerdings neu ausrichten, da der Platz zu klein wurde. Nicht weit entfernt vom bisherigen Standort fand mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Bau am 22. April der symbolische Spatenstich für das neue Firmengelände in der Theodor-Heuss-Straße auf dem interkommunalen Gewerbegebiet "Areal Pro" in Leipheim statt.

Firmengründer Hans Riemenschneider erklärte dem aufgrund der Corona-Pandemie sehr begrenzten Gästekreis seine Motivation für die Weiterentwicklung seiner Firma. Ausgestattet mit modernster Maschinentechnik plane Zebrano jeden Auftrag individuell nach höchsten handwerklichen Maßstäben und setze ihn danach um.

Bei Zebrano aus Günzburg arbeiten inzwischen 50 Menschen

Zum Kerngeschäft des auf 50 Mitarbeiter gewachsenen Betriebs gehörten die Gestaltung, Lichtplanung und Realisierung von Einrichtungen im Bereich Gastronomie, Hotel und Spa, Messe- und Ladenbau sowie privater Wohnträume, heißt es in der Pressemitteilung. Gastronomiebetriebe wie die Barfüßer-Gruppe, Hotelunternehmen, wie der Landgasthof Hirsch in Finningen oder Spa Interkonti in Berchtesgaden, gehören ebenso zum Kundenkreis wie der regional ansässige Waldvogel in Leipheim und der Landgasthof Linde in Deffingen. Zu Großkunden zählen die international tätigen Unternehmen Roma und Schwenk sowie die Börsenunternehmen Cancom und die Alko Gruppe.

Einen erweiterten Kundenkreis habe sich Zebrano in den letzten Jahren durch die Planung und Umsetzung von Lounge- und Business-Bereichen für den FC Heidenheim, FC Augsburg oder die Allianz Arena in München geschaffen.

"Jetzt ist es an der Zeit, die Weichen Richtung Zukunft zu stellen", sagte Riemenschneider beim Spatenstich. Um Wachstum und Expansion für das kommende Jahrzehnt im Einklang mit Qualität und Anspruch vereinbaren zu können, müsse sich Zebrano vergrößern, heißt es in der Pressemitteilung.

In der Produktionsstätte in Leipheim sollen die Maschinen Ende 2021 laufen

Mit dem Bau der neuen Produktionsstätte, in der die Maschinen ab Ende des Jahres laufen sollen, werde der Grundstein dafür gelegt, dass auch zukünftig Anspruch auf gute Gestaltung und optimale Umsetzung in bekannter Zebrano-Qualität erfolge. Riemenschneider dankte der Geschäftsführerin des "Areal Pro", Simone Gastl, für eine professionelle Begleitung vom ersten Tag bis zum Spatenstich.

Riemenschneider kündigte an, bei den anstehenden Aufgaben des Neubaus fast ausschließlich auf regionale Firmen zu setzen. Günzburgs Oberbürgermeister Gerhard Jauernig sagte, er freue sich, dass Zebrano als expandiertes Unternehmen im Oberzentrum Günzburg-Leipheim auf interkommunalem Boden eine neue Perspektive erhalte. Gemeinsam mit der Café-Bar in der Günzburger Innenstadt stehe Zebrano auch für das Lebensgefühl "Glücklich. In Günzburg".

Zwecksverbandsvorsitzender des Areal Pro, Landrat Hans Reichhart, gratulierte Zebrano zur Standortwahl und sieht in der Investitionsentscheidung ein klares Bekenntnis der heimischen Wirtschaft zur Verankerung im Landkreis. (AZ)

