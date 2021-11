20-Jähriger ist mit mehr als 1,1 Promille in Leipheim unterwegs

Polizei leitet Bußgeld- und Strafverfahren ein, nachdem sich jeweils der Verdacht ergeben hat, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Mehrfach musste sich die Polizei am Wochenende mit Autofahrern beschäftigen, die unter dem Einfluss von Alkohol standen. Am Freitagabend kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Günzburg in der Von-Richthofen-Straße in Leipheim einen 34-jährigen Pkw-Lenker. Im Laufe der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass die Person unter Alkoholeinfluss stand. Eine Überprüfung ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Deshalb wurde gegen den Mann ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Ihn erwartet ein mindestens einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro.

In der Nacht von Freitag auf Samstag war die Polizei in Ichenhausen unterwegs. Sie überprüfte gegen 0.30 Uhr in der Günzburger Straße einen 64-Jährigen. Auch in diesem Fall wurden mehr als 0,5 Promille gemessen.

Eine Steigerung des Alkoholisierungsgrades stellten die Beamten dann in Leipheim gegen 3 Uhr in der Wilhelm-Röntgen-Straße fest. Eine Überprüfung bei einem 20 Jahre alten Autofahrer ergab einen Wert von mehr als 1,1 Promille. Deshalb wurde gegen den jungen Mann ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Im Zuge dessen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Zudem stellte die Polizei seinen Führerschein sicher. (AZ)